【放送日時】12月20日(金)よる7時00分から8時54分 【番組概要】ゲストの皆様が、気軽に遊びに来てトークやゲームで楽しみ尽くすアットホームバラエティー！楽しく生きるセンスを「ニノさん」オリジナルの形でご紹介！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【メンバー】菊池風磨／吉村崇・ガンバレルーヤ【ＳＰゲスト】佐藤健・阿部サダヲ小泉孝太郎【ＶＴＲ】宮下草薙 【番組内容】ニノさんクリスマス