【その他の画像・動画を元記事で見る】 ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手した音楽業界人から見た新人アーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。 【連載『バリサン』記事一覧】 今回は平均年齢21歳の4人組ロックバンド「yutori」をご紹介。 ■「yutori」 Live Movie ■yutori - ワンルーム / FLASH THE FIRST TAKE ■yutori - 安眠剤 / FLASH THE FIRST TA