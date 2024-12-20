トランプ次期米大統領（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】トランプ次期米大統領は欧州連合（EU）に対し、米国から大量に石油やガスを買わなければEU産品に関税を課すと警告した。20日に交流サイト（SNS）で表明した。米国の対EU貿易赤字を問題視しており、赤字削減に向け圧力をかけた。EU行政執行機関トップのフォンデアライエン欧州委員長は、米国からの液化天然ガス（LNG）の購入拡大を検討すると既に表明しており、米欧