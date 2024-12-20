ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」は１５日に最終回を迎えた。まひろ（＝紫式部、吉高由里子）が「源氏物語」主人公の最後を明確に描かなかったことに倣うように、ドラマではまひろの人生も…。ストーリーでは１０２８年藤原道長（柄本佑）の没後、実家で静かに暮らしていたまひろが、年老いた従者乙丸（矢部太郎）を連れて旅へ。美しい草原を旅し、最後は武士が台頭する乱世が近いことを示唆して終了した。一方でネットでは、終