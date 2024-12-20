SVリーグは20日、新企画『リクルートスタッフィング presents SV.LEAGUE 月間SNS AWARDS』を発表した。 この企画は、SVリーグのプリンシパルパートナーである株式会社リクルートスタッフィングが協賛しており、同社が運営する「がんばれ！がんばる！応援団」のポリシー『「がんばれ！」は、めぐる。』を基に、選手とファンがつながり合い、選手からファンへ、そしてファンから選手