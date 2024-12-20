ユーチューバーのてんちむが２０日までに自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。?ナイトブラ訴訟?を経て、再起をかけた新ビジネスに挑んでいることを明かした。１６日に東京地裁であった?ナイトブラ訴訟?の判決では、てんちむが約３・８億円の損害賠償命令を言い渡されて敗訴となった。てんちむはナイトブラ「モテフィット」をプロデュースし、メーカーは大々的に宣伝して商品は大ヒット。しかし後日、てんちむが豊胸手術を受