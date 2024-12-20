【モデルプレス＝2024/12/20】「ミスキャンパス立命館2024」エントリーNo.1中島愛莉（なかじま・あいり）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスキャンパス立命館」◆中島愛莉（なかじま・あいり）さんプロフィール学部／学年：文学部／3回生出身地：大阪府誕生日：9月23日趣味：読書、お料理特技：書道好きな食べ物：いちご好きな言葉（座右の銘）：ありがとう最近ハマっていること：メイク研究をすること◆「ミスキャンパス