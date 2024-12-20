歌手の南野陽子（57）が20日放送のニッポン放送の特別番組「南野陽子今日はナンノ日っ！2024」（後8・00）に出演。6日に入浴中の不慮の事故により54歳の若さで急逝した歌手で女優の中山美穂さんを追悼した。中山さん、工藤静香、浅香唯とともに「アイドル四天王」と称され、一時代を築いた南野。来年デビュー40周年を迎える中で、中山さんの急逝に言及した。「中山美穂ちゃんとか、1985年の6月にデビューと、デビューもお