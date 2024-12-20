【21日（土）の天気】日本海側は雨や雪が降り、太平洋側も天気の崩れるところがありそうです。●西日本・沖縄雲が広がりやすく雨の降るところが多いでしょう。雷を伴うところもありそうです。朝の冷え込みは20日（金）より緩み、大阪などで4℃、福岡や鹿児島は7℃の予想です。●東日本北陸は午後を中心に雨や雪が降るでしょう。東海や関東でも夕方以降、沿岸部を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。最高気温は静岡で16℃