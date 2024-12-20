マラーは大型左腕として期待が高まる(C)Getty Images中日は20日、新外国人投手として前アスレチックスのカイル・マラー投手（27）、前マリナーズのジェイソン・ボスラー外野手（31）、育成のランディ・マルティネス投手（21＝キューバリーグ）の獲得を発表した。中でも注目は身長201センチ、大型左腕のマラーだ。【動画】これぞホームランアーチストの弾道！細川が自身初のグランドスラムを放ったシーンマラーは2016年MLBド