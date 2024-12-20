コーエーテクモゲームスは2025年3月27日に発売を予定している競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2025』で、今年12月22日に発走予定の中央競馬のGIレース『有馬記念』をシミュレーションするゲームレース映像を公開した。【動画】ドウデュース出走取消の『有馬記念』のウイニングポストのシュミレーション映像ファン投票1位だったドウデュース（牡5）が右前肢ハ行のため出走を