ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【日の出製麵所 ぶっかけうどん】うどんを完食してから始まるメイク動画【MAKE UP FOR EVER アーティストカラーペンシル マジックミニズ ホリデー24】』の動画をアップ。今回は、田辺さんが「マジめちゃくちゃ美味い!」と絶賛した四国の老舗店の“さぬきうどん”をご紹介します!こちらは公式オンラインショップからお取り寄せも可能♪ぜひチェックしてみてくださいね