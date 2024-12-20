°¾³­·ò¤ÈÆîÇÈ»ÖÈÁ¡ÊC¡ËNHK NHK-FM¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤­¤¿¤¤¡ª¥¢¥ó¥³¡¼¥ëSP¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2009Ç¯¤«¤éNHK-FM¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¡£Ëè²ó£±ÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÇ÷¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£º£Ç¯¤âÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¹ÈÇòËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë½é½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é£¸ÁÈ¤Î¡¢ËÜÈÖ¤Ø¤Î