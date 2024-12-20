2024Ç¯12·î20Æü¡¢AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£AKB48¤Î·à¾ì¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈáÌÄº®¤¸¤ê¤Î´¿À¼¤â¡ÄÅö»þ¤Î°áÁõ¤ÇAKB48¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉüµ¢¤·¤¿¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò AKB48¤Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·à¾ì¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂ´¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬½çÈÖ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¼ÄÅÄ¤âË¬¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¸½Ìò¤Î¤È¤­¤ËÃåÍÑ¤·