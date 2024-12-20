ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛËÌ¶å½£Ãæ³ØÀ¸»à½ý»ö·ïÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸¸ì¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¢£¿ÏÊª²¡¼ý¡ÄÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤«Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ö¡Ê¸åÇÚ¤Ë¡ËÀµºÂ¤µ¤»¤Æ½³¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤È¤±¤È¤«¡×¤Ê¤¼ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤­¤¿¤Î¤«¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»É¤µ¤ì