¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï20Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÎ¾¹ñÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£