¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¡ÊÅìµþ24¶è¡Ë¤ÈÊ¿Âô¾¡±É¸µÉü¶½Áê¡ÊÅìµþ17¶è¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉôÄ¹¤ËÁªÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Î¾»á¤¬18Æü¤Î½°±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¡ÊÀ¯ÎÑ¿³¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½°±¡À¯ÎÑ¿³¤ÇÅúÊÛ¤¹¤ëÊ¿Âô¾¡±É»á=2024Ç¯12·î18Æü¸á¸å4»þ27Ê¬¡¢¹ñ²ñÆâ¡¢ÂåÉ½»£±ÆÊ£¿ô¤ÎÅÞ´´Éô¤é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±¤Ï½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò