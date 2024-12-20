FNN¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿Æ°²è¡£ÃË¤Î»Ò¤¬¡¢µã¤­¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´¤á¤ó¥Þ¥Þ¡Ä¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»õËá¤­Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦5ºÐ¤Î°ìÅÐ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÐ¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§»õËá¤­¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢ËÜ¿Í¡Ê°ìÅÐ¤¯¤ó¡Ë¤¬»õ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë½é¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÅÐ¤¯¤ó¤Ë¡¢¤Ê¤¼»õ¤¬È´¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë