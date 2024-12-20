Âçºå¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È1¡¢2¡¢3¿Í¡Ä¡£ËÜÍè¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬ÃÏÌÌ¤ò½³¤ê½õÁö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ËÂ­¤ò¾è¤»¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¤Î¤«¼ÖÂÎ¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¡£»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï3¿Í¾è¤ê¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢¹­Åç»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ