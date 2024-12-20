Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÆÈ£É£Æ£Ï·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï£²£°Æü¡¢£±£²·î¤Î¾®Çä¶È¤Î¶È¶·»Ø¿ô¤¬¾®ÉýÄã²¼¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££±£²·î¤ÏÄÌ¾ï¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¸½¾õ¤ò£±£±·î¤«¤é¤ä¤ä°­²½¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¿ô¥«·î¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¤ä¤ä¸åÂà¤·¤¿¡££É£Æ£Ï¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¾®Çä¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Ç¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤¬¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤Î²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡££²£°£²£µ