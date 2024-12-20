Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸ÃË½÷»¦½ý»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬20Æü¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤ÎÊ¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï20Æü¸á¸å¡¢¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¶¡½Ò¤ò¤»¤º¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È·ã¹â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÊ¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ä¼Ö