CM¥µ¥¤¥È¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬´ë²èÊÔ½¸¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¼¡ª¡×¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÊýË¡¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯10·î19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£10¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¡ÊÀ­ÊÌ²óÅú¤·¤Ê¤¤¤ò´Þ¤à¡Ë5247¿Í¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ï¡ÖËþÂ­´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×²ò¾ÃË¡¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó3°Ì¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò°û¤ó¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¡×¡Ê351É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ç