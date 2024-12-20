¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê45¡Ë¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¡Ê43¡ËÉ×ÉØ¤¬¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê66¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÄÅÄÅµ»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó66ºÐÃÂÀ¸Æü¤ÎÆ°²è1982Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2024Ç¯¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÃÖ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢66ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ