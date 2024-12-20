¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚQoo10¹ØÆþÉÊ¡Û¿¼Ìë¤ÎÀµÄ¾¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹ØÆþ¥³¥¹¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¼Ó±É»Ò¡ÖÌµ¤¤¤ÈÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×´é¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¿È¤Ë»È¤¦ÊÝ¼¾¥Þ¥¹¥¯¢£¥Á¡¼¥¯Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªTWO SLASH FOUR/¥ª¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 4,150±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëTWO SLASH FOUR(@twoslashfour_jp)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¤¯¤¹¤ß´¶¤Î