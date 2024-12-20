¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2024Ç¯12·î21Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡© 12°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÊª»ö¤ÏÃÙ±ä¤·¤¬¤Á¡£¼¹Ãå¿´¤Ï¼Î¤Æ¤¿¤¤¤â¤Î¡£ 11°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¶â±¿¤¬¡ý¡£ÌÜÉ¸³Û¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÃù¶â¤·»Ï¤á¤ë¤È³Î¼Â¤ËÃù¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£ 10°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÊÑ²½¤Ï¿Ê