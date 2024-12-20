STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬12·î19Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌó465²¯±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§STARTO ENTERTAINMENT¡¢¡ÖÌµ´Ø·¸¡×¡Û¡ÖÁ´¤¯ÊÌ¤ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡×18Æü¤ËSMILE-UP.¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤«¤éÊÆ¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÀ­Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¸µ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈÓÅÄ¶³Ê¿¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ½ãÌï¤µ¤ó¤¬¡¢¥Í¥Ð¥À½£¤ÎºÛÈ½½ê