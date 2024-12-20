µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤Î¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ²ñÄ¹¡á20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¥¸¥à²ñÄ¹¤é¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é»öÁ°·×ÎÌÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÈÆ±Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬ÂÐ¾Ý¡£»î¹ç30ÆüÁ°¤Ëµ¬ÄêÂÎ½Å¤Î12¡óÁý°ÊÆâ¡¢2½µ´ÖÁ°¤Ï7¡óÁý°ÊÆâ¤ÎÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂ¬Äê·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¹Ô¤¤¡¢À©¸Â¤ò