¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Å·°æ¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¼«Âð¤ÎµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁá¸«Í¥¤ÎÌ¼¤¿¤Á&µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2023Ç¯3·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÌ¼2¿Í¤âÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨ Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿Áá¸«¡£ÊÌ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏÌ¼¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«