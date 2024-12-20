»ä¤Ï¥µ¥¨¡£8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥æ¥¦¡Ë¤È6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥¿¥¯¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ÞÍ§¤ä¡¢µÁÊì¤äµÁ»Ð¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤ä¾ï¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡È¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤Èµ¤¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬´§º§Áòº×¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç