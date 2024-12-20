¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï20Æü¡¢MFÆ£Â¼·ÄÂÀ(31)¤È2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¹²¬¾¦¶È¹â¹»¤«¤é¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶âÂô¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬J3¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦