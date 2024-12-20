½é·Ø¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¡È¤ª¤ß¤¯¤¸¡É¤Ç¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤È»²ÇÒ¼Ô¤Î±¿µ¤¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¡È¤ß¤¯¤¸¾å¤²¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿À»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬Ãè¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿·Ç¯¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¾Â¼Æ»»Ò¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Û¡Ö¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¿·³ãåÑ¸îÔ¢¿À¼Ò¡£Ê¾ÅÂ¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï5ËüÂÎ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×2020Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ß¤¯¤¸¾å¤²¡É¡£¸©Æâ¤Ç¸îÔ¢¿À¼Ò¤À¤±¤Î¿À»ö¤Ç¤¹¡£¡Ú¿·³ãåÑ¸îÔ¢¿À¼Ò°ËÆ£Ë­É§ Ç©µ¹¡Û¡Ö°Å¤¤À¤