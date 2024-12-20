Ê¼¸Ë¡¦Ã°ÇÈ»Ô¤Ç¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Î¥Ð¥¹¤¬¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢±à»ù¤é13¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ã°ÇÈ»Ô»³ÆîÄ®¤Î¿®¹æ¤¬¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤È66ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Î±à»ù12¿Í¤È½÷À­1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±à»ù12¿Í¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£