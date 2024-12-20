¿·³ã¸©À»äÆÄ®¤Î¶õ¤­²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤ÎÃËÀ­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û¡ÖÀ»äÆÄ®¤Î»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Î¸½¾ì¡£·Ù»¡´±¤¬À¹¤êÅÚ¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÚ¤òÌá¤¹¤è¤¦¤Êºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×12·î16Æü¡¢À»äÆÄ®¼¡ÂèÉÍ¤Î¶õ¤­²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬10·îÃæ½Ü¤«¤é¹Ô