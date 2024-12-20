²Î¼ê¤ÎÅçÄÅ±Ù»Ò¤¬£²£°Æü¡¢ÀÐÀî¡¦¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤Ç¡ÖÅçÄÅ±Ù»Ò£²£°£²£´¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££¶£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò£²£´Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëÅçÄÅ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡££³£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿Á°¤Ç¿·¶Ê¡Ö»ü±«¡×¤Ê¤ÉÁ´£¸¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£±·î¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£ÀÐÀî¸©´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤â¶âÂô»Ô¤Ë½»¤àÅçÄÅ¤Ï¡Ö´°Á´¤ÊÉü¶½¤Þ¤Ç¤Ë°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯·î¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸©Æâ¤Î³§ÍÍ¤Ïº£¤â