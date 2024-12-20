¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¸å¡¢²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë£±£°£¸¡¥£µ£´£±¤Þ¤Ç¾å¾º¡£Á°Æü¹âÃÍ£±£°£¸¡¥£´£¸£µ¤ò¾®Éý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ´À°¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï£±£°£¸¡¥£°£¹£¸¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á108.22(-0.18-0.17%)