²£ÉÍFC¤Ï12·î20Æü¡¢DFÃæÂ¼Âó³¤¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËFCÅìµþ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÃæÂ¼¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±Ç¯¤Ç¤ÎJ£±Éüµ¢¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤òÅÁ¤¨¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö²£ÉÍ¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ä£³Ç¯¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£³Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ