¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û ¢£¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ò¤¨¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡ª &TEAM¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀãÌÀ¤«¤ê (Yukiakari)¡Ù¡Ê12·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¥×¥é¥¹¤Ç¤ÏÈà¤é¤ò12·îÅÙ¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø&TEAM 2nd ALBUM¡ÖÀãÌÀ¤«¤ê (Yukiakari)¡×SELF