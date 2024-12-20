¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¡¢¡Ø·¯¤ÏÄêµ¬¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¤Î¤«?¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»Ò¤É¤â¤«¤è¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³¸ýµÁÀµ»á¤À¡£12·î19Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼çÉ®¤Ç¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÏÊÕ¹±Íº¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï1950Ç¯¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À¯¼£Éô¤Îµ­¼Ô¤È¤·¤ÆíåÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£ÎòÂå¼óÁê¤òÄ¹¤¯Ã´Åö¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¸Î¡¦ÃæÁ¾º¬¹¯