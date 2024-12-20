AI¸¦µæµ¡´Ø¤ÎAnswer.AI¤ÈLightOn¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Google¤Î¼«Á³¸À¸ì½èÍý¥â¥Ç¥ë¡ÖBERT¡×¤ò²þÁ±¤·¤¿¡ÖModernBERT¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡º÷¡¢¼«Á³¸À¸ìÍý²ò¡¢¥³¡¼¥É¸¡º÷¤Ê¤É¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿À­Ç½¤ò¼¨¤¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Finally, a Replacement for BERT: Introducing ModernBERT - Answer.AIhttps://www.answer.ai/posts/2024-12-19-modernbert.htmlBERT¤Ï¡¢Ê¸¾ÏÃæ¤ÎÃ±¸ì¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¤­¤ËÃ±¸ì¤ÎÁ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å¤í¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤â´ð