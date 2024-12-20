5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD.N.A¡Ù¤Î·ÁÂÖÊÌÀèÃå³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! group¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­1st¥¢¥ë¥Ð¥à³Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎÆÃÅµ¤ÏA5¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼