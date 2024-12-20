¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬»Ï¤á¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÏºÇÃ»¤ÇÍâÆüÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼õ¼èÆü»þ¤Î»ØÄê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÍøÊØÀ­¤ò¶¯²½¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤Í¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö³ÚÅ·¡×¤ä¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ê¤É¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î»²Æþ¤ÇÍøÍÑ¼Ô³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤Ï°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ô¾ì¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë2023Ç¯ÅÙ¡¢1Ãû¤ÎÂç