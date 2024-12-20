²­Æì¸©µÄ²ñ¡ÊÄê¿ô48¡Ë¤Ï20Æü¡¢¸©¤¬ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÃÖ¤¯Ãóºß»öÌ³½ê¤Î±¿±Ä¼êÂ³¤­¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¼«Ì±¸©µÄ¤¬Æ°µÄ¤ò½Ð¤·¡¢¸©À¯ÌîÅÞ¤Î¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤¬»¿À®¤·¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬¸©µÄ²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢³Æ¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö=2024Ç¯12·î20Æü¸á¸å4»þ17Ê¬¡¢²­Æì¸©Ä£¡¢Ãª¶¶ºé·î»£±Æ»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÃÏ