ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î¿´¾ð¤ò·ºÌ³½ê¤ä¾¯Ç¯±¡¤Î¿¦°÷¤¬Ê¹¤­¼è¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿´¾ðÅùÅÁÃ£À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ï20Æü¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç136·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á122·ï¤Ç¿´¾ð¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ò½ª¤¨¡¢113·ï¤Ï²Ã³²¼Ô¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤Î¤³¤ÈÁþ¤ó¤Ç¤â¡Ä¡×Ì¼¤ò»¦¤·¤¿ÃË¤«¤é°äÂ²¤ËÆÏ¤¤¤¿¼Õºá¤ÈË½¸ÀÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Èï³²¤Î¼Â¾ð¤ò²Ã³²¼Ô¤ËÄ¾»ë¤µ¤»¡¢·º