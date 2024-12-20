¡Ö½ðÄ¹¤À¤«¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÀÇÌ³½ð¤Î½ðÄ¹¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ò»äÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½ðÄ¹¤À¤«¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×ÀÇÌ³½ðÄ¹¤¬¡ÈÃÙ¹ï¡É¤Ê¤É·×9»þ´Ö15Ê¬¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡×Ää¿¦1¤«·î ¸øÍÑ¼Ö¤Î»äÅªÍøÍÑ¤â 12·î20ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢Ää¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÀÇÌ³½ð¤Ç½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£