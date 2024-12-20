¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤½êÂ°¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½MF¥Ï¥­¥à¡¦¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1993Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¥Ä¥£¥¨¥¯¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥È¥¥¥¦¥§¥ó¥Æ¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯8·î¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º¸Â­¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥­¥Ã¥¯¤È¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤òÉð´ï¤Ë¹¶·â¤Î¸£°úÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬Ã£À®¤·¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ë¤â