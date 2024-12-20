ËÌÔ¢¶ä¹Ô¤Ï20Æü¡¢²ñÄ¹¤ËÂ¿ÅÄÎ´ÊÝ»á¡¢¼ÒÄ¹¤ËÊÆÃ«¼£É§»á¤¬½¢¤¯2025Ç¯3·î1ÆüÉÕ¤±¤Î¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¥È¥Ã¥×¤Î¸òÂå¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ëÊÆÃ«»á¤Ï¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷Ë¡¿ÍÉôÄ¹¤«¤é¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¼è°úÀè¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ò¾å¤²¡¢ËÜÉô¤È»ÙÅ¹°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤òµ¡¤Ë¡¢¶ä¹Ô¥È¥Ã¥×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ¬¼è¡×¤ò¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤Ë²þ¤á¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½