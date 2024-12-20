Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬ÆÍÁ³»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤â¶²ÉÝ¤ÈÈá¤·¤ß¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶§¹Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬º£¡¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡£ËÉÈÈ¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÈÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬14Æü¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆÍÇ¡ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤¿»¦½ý»ö·ï¡£19Æü¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô(43)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«10¿ôÉÃ¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤é