ローソンは2025年1月7日午前7時から、「ポケモンカードゲーム」デザインの「オリジナルクリアファイル」先着プレゼントを開始する。【関連記事】セブンイレブン×ちいかわ「モモンガのきのこカレーチャーハンおむすび」「くりまんじゅうの細巻セット」発売、ハチワレの炊き込みご飯おむすび･うさぎのピザまんなども販売中ローソンが開催する「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキ Generations(ジェ