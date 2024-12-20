コスプレイヤー・やなぎばころんが、12月20日（金）にDVD『いつか会った少女』（竹書房）を発売した。【写真】やなぎばころん、神々しいまん丸美尻SHOTほか【9点】少女のようなルックスと、むっちりとした柔肌のギャップが魅力的なコスプレイヤー・やなぎばころん。ファンからは"あまつ様のマネージャー"としても知られており、その異色な肩書でも注目を集めている。『いつか会った少女』は神々しいまん丸の美尻がたまらない彼女の