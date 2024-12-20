◇レスリング全日本選手権第2日（2024年12月20日東京・国立代々木競技場第二体育館）女子フリースタイル62キロ級は、今夏のパリ五輪同68キロ級で銅メダルを獲得した尾崎野乃香（慶大）が2大会連続4度目の優勝を果たした。尾崎はパリ五輪以来約4カ月ぶりの復帰戦。今大会に出場した唯一のパリ五輪代表でもあり、銅メダリストの意地を見せた。決勝では今年5月の全日本選抜選手権で2位に入った竹元紫凛（京都・丹後緑風高）と